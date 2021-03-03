Рассекречен самый дешёвый смартфон флагманской серии Xiaomi Mi 11

Описание смартфона было обнаружено в базе данных Google Play Console. Так, согласно опубликованным данным, смартфон получит плоский FullHD+ дисплей. Работать Xiaomi Mi 11 Lite будет на базе процессора Qualcomm Snapdragon 765G с 8 ГБ оперативной памяти. Смартфон будет поставляться под управлением Android 11 с фирменной оболочкой MIUI. Аппарат оснастят аккумулятором емкостью 4150 мАч. Мощность зарядного устройства составит порядка 33 Вт.

Предполагается, что официальная презентация новинки состоится в ближайшее время. В Китае его могут выпустить под названием Xiaomi Mi 11 Youth Edition.