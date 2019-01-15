Рассекречен сверхмощный Samsung Galaxy S10 X с поддержкой 5G

В сети появились подробности о самой старшей вариации флагманского смартфона Samsung Galaxy S10, который готовится к выпуску на следующий год. Информацией поделилось корейское издание ETNews.

Согласно последним утечкам, после выпуска трёх основных версий Galaxy S10, Samsung также представит вариацию смартфона с поддержкой сетей пятого поколения. По данным источника, эта модель получит название Galaxy S10 X. Отметка X даёт отсылку на eXperience, что можно перевести как «опыт», и eXpand, «расширение».

Samsung Galaxy S10 X вполне может стать первым в мире смартфоном с поддержкой сотовых сетей пятого поколения. Смартфон оснащается большим Super AMOLED дисплеем диагональю 6,7 дюйма, а также шестью модулями камер. При этом два модуля будут использоваться во фронтальной камере, а четыре остальных — в тыльной камере. Четвёртый модуль может оказаться TOF 3D-камерой для трёхмерного сканирования и функций дополненной реальности.

Также смартфон получит до 10 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ на накопителе, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч. Продажи в Корее Galaxy S10 Lite, Galaxy S10 и Galaxy S10 Plus должны начаться 8 марта, а Galaxy S10 X с поддержкой 5G станет доступна только 29 марта. Ориентировочные цены составляют от 720 до 803 долларов для младших моделей и от 1430 до 1600 долларов для старших моделей.

Компания уже назначила анонс флагманских смартфонов Galaxy S10 на 20 февраля 2018 года. Одновременно с флагманскими смартфонами Samsung может представить новые смарт-часы Galaxy Watch и финальный вариант складного смартфона. Это всего за несколько дней до открытия выставки MWC 2019, которая пройдёт в Барселоне с 25 по 28 февраля. Как ожидается, приём предварительных заказов на Galaxy S10 откроется в день анонса, а продажи начнутся 8 марта.