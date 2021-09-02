Рассекречен “удешевлённый” флагманский смартфон Xiaomi Mi 11 Lite NE

Согласно опубликованным данным, Xiaomi Mi 11 Lite NE получит OLED экран на 6,55 дюймов с разрешением Full HD+, встроенным сканером отпечатков пальцев и частотой обновления 90 Гц. Работать удешевленный флагман будет на базе процессора Qualcomm Snapdragon 778G. Компания выпустит несколько модификаций смартфона — с /128 ГБ, 8/256 ГБ или 12/512 ГБ памяти.

Что касается фотовозможностей, аппарат оснастят трехмодульной камерой на 64 Мп и 20-мегапиксельной селфи-камерой. На сайте китайского регулятора также сообщается о том, что аккумулятор грядущей новинки будет иметь емкость 4160 мАч. Помимо прочего отмечается поддержка быстрой зарядки мощностью до 33 Вт и наличие датчика NFC. Предварительная цена смартфона составляет 310 долларов.