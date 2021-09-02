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Рассекречен “удешевлённый” флагманский смартфон Xiaomi Mi 11 Lite NE

Опубликованы фото и технические особенности
На сайте китайского регулятора TENAA появились данные о грядущем “удешевленном” флагмане Xiaomi Mi 11 Lite NE, а также его фото со всех сторон.
Рассекречен “удешевлённый” флагманский смартфон Xiaomi Mi 11 Lite NE
Рассекречен “удешевлённый” флагманский смартфон Xiaomi Mi 11 Lite NE

Согласно опубликованным данным, Xiaomi Mi 11 Lite NE получит OLED экран на 6,55 дюймов с разрешением Full HD+, встроенным сканером отпечатков пальцев и частотой обновления 90 Гц. Работать удешевленный флагман будет на базе процессора Qualcomm Snapdragon 778G. Компания выпустит несколько модификаций смартфона — с /128 ГБ, 8/256 ГБ или 12/512 ГБ памяти.

Что касается фотовозможностей, аппарат оснастят трехмодульной камерой на 64 Мп и 20-мегапиксельной селфи-камерой. На сайте китайского регулятора также сообщается о том, что аккумулятор грядущей новинки будет иметь емкость 4160 мАч. Помимо прочего отмечается поддержка быстрой зарядки мощностью до 33 Вт и наличие датчика NFC. Предварительная цена смартфона составляет 310 долларов.