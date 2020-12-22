Рассекречена дата анонса MIUI 12,5

Таким образом, 28 декабря 2020 года нас ждут сразу два интересных анонса, передаёт NotebookCheck. В один день китайский техногигант покажет и новую версию прошивки, и свой новый топовый смартфон.

Напомним, что если о MIUI 12,5 неизвестно практически ничего, то о Mi 11 мы знаем очень многое. Так, например, смартфон должен стать первым аппаратом, который будет работать на базе процессора Snapdragon 888. Также устройству приписывают аккумулятор около 5 000 мАч, до 12 ГБ оперативной памяти и экран с частотой обновления 144 Гц.