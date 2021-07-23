Рассекречена дата массового производства сверхбыстрой зарядки Xiaomi на 200 Вт

Теперь же появились первые сведения от китайских интернет-инсайдеров, согласно которым Xiaomi начнёт массовое производство сверхбыстрой зарядки уже в 2022 году. Причём, как пишет Gizmochina, речь может идти об июне следующего года.

Если это и вправду так, то ждать технологии в ближайших флагманах компании вряд ли стоит. С другой стороны, летом 2022-го можно рассчитывать на условный Mi Mix 5. А значит, флагманский безрамочный смартфон со вторым поколением поддисплейной фронтальной камеры сможет похвастаться зарядкой на 200 Вт.