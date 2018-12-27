Рассекречена первая информация о флагманском смартфоне LG 2019 года

В сети появились подробности о готовящихся к выпуску смартфонах LG, пока не представленных производителем официально. Информацией поделился корейский ресурс ETNews.

LG Electronics планирует выпустить флагманский смартфон LG G8 в Корее и на международном рынке уже в конце марта 2019 года. Версия LG G8 с поддержкой LTE впервые для компании получит систему трёхмерного сканирования лиц пользователей. В отношении LG G8 также сообщается, что он получит каплевидный вырез, а не входящий в моду «дырявый» дисплей.

Планируется запустить первый смартфон LG с поддержкой сотовых сетей пятого поколения вслед за LG G8. Он будет направлен на европейский и американский рынки. Скорее всего, 5G-смартфон не станет частью флагманской серии LG G. Складной смартфон с гибким дисплеем будет официально представлен в третьем квартале 2019 года.