Рассекречена российская цена складного Samsung Galaxy Fold

Официальные продажи складного смартфона Samsung Galaxy Fold с гибким дисплеем начнутся в России во второй половине мая 2019 года. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько источников, в том числе главу Samsung Mobile в России Дмитрия Гостева.

Гостев отметил, что смартфон можно будет купить в нескольких десятках фирменных магазинов розничной сети и на официальном сайте Samsung. Цена устройства пока окончательно не определена, она может составить 150–200 тысяч рублей.

Другой источник на телекоммуникационном рынке отметил, что фирменные магазины Samsung уже начали обзванивать покупателей, ранее делавших предзаказ последних флагманов линейки Galaxy S10, предлагая им оформить предзаказ и на Galaxy Fold. По его словам, в предложениях фигурировала стоимость устройства в размере 150 тысяч рублей.

Продажи в США Samsung Galaxy Fold должны начаться 26 апреля, пока на смартфон принимают предзаказы за 1980 долларов. В Европе старт продаж запланирован на 3 мая.