Рассекречена внешность бюджетного флагмана Xiaomi Pocophone F2

В сети появился новые подробности и правдоподобный рендер готовящегося к выпуску смартфона Xiaomi Pocophone F2, пока не представленного производителем официально. Ими поделился профильный ресурс TrendingLeaks.

Судя по рендеру, смартфон получил намного меньший вырез, чем у предшественника. Вместо классической «моноброви» он стал каплевидным. На задней панели размещены двойная камера и сканер отпечатков пальцев.

По данным источника, смартфон всё-таки работает на базе топового процессора текущего года Snapdragon 845, а не более новом Snapdragon 855, как предполагалось в более ранних утечках. Также отмечаются 6 ГБ оперативной памяти и операционная система Android 9 Pie.