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Рассекречена внешность грядущего смартфона Xiaomi Mi Mix 4
Он станет аналогом Xiaomi Mi Mix Alpha
Ранее ходило много слухов о внешнем виде грядущего флагмана Xiaomi Mi Mix 4, в частности многие предполагали, что устройство получит второй экран, который разместят на задней панели смартфона. Сейчас же в сеть утекли первые качественные изображения устройства, которые опровергли ряд предположений.
Xiaomi Mi Mix 4, судя по рендерам, является аналогом революционного Xiaomi Mi Mix Alpha, однако без второго экрана на задней панели. Так, смартфон имеет ту же вертикальную полосу, на которой разместили модули основной камеры. Xiaomi Mi Mix 4 будет доступен как минимум в четырех расцветках, в числе которых зеленый, голубой, черный и белый цвет.
Напомним, что буквально на этой неделе представители китайского гиганта Xiaomi рассказали, что уже 10 января на ежегодном мероприятии Consumer Electronic Show 2020 компания покажет свой следующий смартфон. Предполагается, что речь идет именно о Xiaomi Mi Mix 4.