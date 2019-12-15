Рассекречена внешность грядущего смартфона Xiaomi Mi Mix 4

Xiaomi Mi Mix 4, судя по рендерам, является аналогом революционного Xiaomi Mi Mix Alpha, однако без второго экрана на задней панели. Так, смартфон имеет ту же вертикальную полосу, на которой разместили модули основной камеры. Xiaomi Mi Mix 4 будет доступен как минимум в четырех расцветках, в числе которых зеленый, голубой, черный и белый цвет.