Рассекречена внешность нового флагмана LG G8

Источником материала стал Стив Хеммерстоффер (Steve Hemmerstoffer), основатель и редактор ресурса NowhereElse.fr, известный по организации утечек через твиттер-аккаунт @OnLeaks.

На рендерах видны основные особенности дизайна LG G8. Модель оказалась сильно похожа на прошлогодний LG G7. Главным внешним отличием можно считать горизонтальную, а не вертикальную основную двойную камеру.

LG G8 оснащается 6,1-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 19.5:9. По слухам, к смартфону будет прилагаться чехол с вспомогательным подключаемым экраном. Размер смартфона составляют 152 x 72 x 8,4 мм. На нижней грани расположены порт USB Type-C, 3,5-мм разъём для наушников и решётка динамика. Слева есть аппаратная кнопка для Google Assistant. Смартфон базируется на процессоре Snapdragon 855.

Официальный дебют LG G8 ожидается выставке MWC 2019, которая пройдёт в Барселоне с 25 по 28 февраля.