Рассекречена внешность следующих флагманов Google

Это концептуальные рендеры в белом и чёрном цвете, выполненные с учётом последних утечек относительно Pixel 4 и Pixel 4 XL. Так, фронтальная камера «врезана» прямо в экран и расположена в небольшом точечном вырезе. Также Денерт отметил наличие двойной камеры на задней панели и добавленые ёмкостные кнопки.

Напомним, в прошлом году Google сохранила одинарную тыльную камеру, несмотря на переход конкурентов на многомодульные камеры. В представленных недавно упрощённых моделях Pixel 3a и Pixel 3a XL камеры также остались одинарными.

Официальный дебют новой серии Google Pixel 4 ожидается на мероприятии Made By Google осенью 2019 года, скорее всего — в октябре.