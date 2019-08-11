Рассекречено настоящее название нового iPhone

В сети появились новые подробности о готовящихся к выпуску смартфонах Apple следующего поколения. Информацией поделился пользователь Twitter под ником CoinX.

В прошлом году CoinX совершенно верно предсказал схему наименований iPhone XS/XR, а также выход 10,5-дюймового iPad Air. Теперь, по словам источника, в 2019 году iPhone получат маркировку Pro.

Исходя из информации CoinX, возможны три варианта событий. В первом случае, модели, известные по слухам как iPhone 11 и 11 Max, могут появиться в магазинах под названиями iPhone Pro (5,8-дюйма) и iPhone Pro (6,5-дюйма).

Второй вариант предусматривает выпуск наследников iPhone XS и XS Max под названиями iPhone Pro и iPhone Pro Max. Третий вариант — iPhone XS будет заменён моделью iPhone 11, iPhone XS Max — iPhone 11 Pro, а наследником iPhone XR станет iPhone 11R.

Анонс iPhone 2019 года ожидается в сентябре.