Рассекречены цены на Samsung Galaxy Note 10 и Note 10+

В сети появились новые подробности о готовящихся к выпуску флагманских смартфонах Samsung Galaxy Note 10 и Note 10+, пока не представленных производителем официально. Информацией о ценах поделились известные инсайдеры Ишан Агарвал (Ishan Agarwal) и Роланд Квандт (Roland Quandt) в своих аккаунтах Twitter.

Ишан Агарвал обнародовал цены на модели в странах Европы. Так, Samsung Galaxy Note 10 с 256 Б встроенной флеш-памяти оценен в 949 евро, Galaxy Note 10+ с 256 ГБ — в 1099 евро, а Galaxy Note 10+ с 512 ГБ — в 1199 евро.

Роланд Квандт опубликовал американские стартовые цены на Samsung Galaxy Note 10 и Note 10+ без субсидий и контрактов с операторами — 949 и 1099 долларов соответственно.

Напомним, Samsung запланировала официальную презентацию Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+ на 7 августа 2019 года. Начало продаж назначено на 23 августа.