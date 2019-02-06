Рассекречены цены на смартфоны Google Pixel 3 Lite и Pixel 3 XL Lite

В сети появились новые подробности о готовящихся к выпуску смартфонах Google Pixel 3 Lite и Pixel 3 XL Lite, пока не представленных производителем официально. Ими поделился ресурс MySmartPrice.

По данным источника, Pixel 3 Lite и Pixel 3 XL Lite станут первыми смартфонами среднего уровня Google. Они предназначаются для развивающихся рынков, вроде Индии. Точные названия пока неизвестны. Младшая модель с номером G020B может выйти как Pixel 3 Lite или Pixel 3a, а старшая с номером G020F — Pixel 3 Lite XL или Pixel 3a XL. Цена на них ожидается менее 558 долларов.

Согласно более ранним утечкам, Pixel 3 Lite оснащается 5,56-дюймовым дисплеем с разрешением (1080 х 2160 пикселей), процессором Snapdragon 670, 4 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти. Pixel 3 XL Lite базируется на процессор Snapdragon 710 и 4 ГБ ОЗУ. Как отмечает MySmartPrice, релиз в Индии может состояться «скоро.