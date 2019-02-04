Рассекречены дизайн и характеристики iPhone SE 2

На рендерах показан iPhone SE 2 с некоторыми чертами iPhone X — с вырезом-бровью, безрамочным дизайном и стеклянной задней панелью. По данным TechGarage, смартфон отличается намного большим дисплеем — диагональю 4,7 дюйма, вместо сканера отпечатков пальцев Touch ID будет использоваться распознавание лиц Face ID. Смартфон сохранит доступность и не сможет похвастаться True Tone дисплеем или функцией определения силы нажатия 3D Touch.

По другой версии, экран увеличится только до 4,2 дюймов. Смартфон оснащается процессором Apple A11, 3 ГБ оперативной памяти и одинарной тыльной камерой.