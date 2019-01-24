Рассекречены дизайн и характеристики самого дешёвого смартфона Xiaomi в 2019 году

В сети появились новые подробности о готовящемся к выпуску смартфоне Xiaomi Redmi Go, пока не представленном производителем официально. Филиппинский блог Revu поделился постером, утёкшим от онлайн-магазина Lazada.

Напомним, Redmi Go должен стать первым смартфоном Xiaomi на базе платформы Android Go, оптимизированной для устройств начального уровня.

По данным источника, смартфон оснащается 5-дюймовым дисплеем с разрешением HD (1280 x 720 пикселей), 5-мегапиксельной фронтальной и 8-мегапиксельной основной камерами, 1 ГБ оперативной и 8 Б встроенной флеш-памяти, слотом для карточек формата microSD объёмом до 128 ГБ. Аппаратной основой стал четырёхъядерный процессор Qualcomm Snapdragon 425. Аккумулятор обладает ёмкостью 3000 мАч. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo Go Edition.

Официальный дебют Xiaomi Redmi Go ожидается совсем скоро. Ориентировочная цена на него составляет всего 70 долларов.