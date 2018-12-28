Рассекречены дизайн и характеристики смартфона Xiaomi Redmi 7

В сети появились подробности о готовящемся к выпуску смартфоне Xiaomi Redmi 7, пока не представленном производителем официально. Ими поделился профильный ресурс IGeekPhone.
Как ожидается, Xiaomi Redmi 7 может выйти в трёх версиях в начале 2019 года. Он станет первым смартфоном Xiaomi с каплевидным вырезом, а толщина составит всего 7,8 мм.
Смартфон оснащается 5,8-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, 8-мегапиксельной фронтальной двойной основной камерой 12+5 Мп, сканером отпечатков пальцев на задней панели.
Аппаратной основной станет Snapdragon 710, 3, 4 или 6 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает ёмкостью 4000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 18 Вт. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo.