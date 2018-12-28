Рассекречены дизайн и характеристики смартфона Xiaomi Redmi 7

Как ожидается, Xiaomi Redmi 7 может выйти в трёх версиях в начале 2019 года. Он станет первым смартфоном Xiaomi с каплевидным вырезом, а толщина составит всего 7,8 мм.

Смартфон оснащается 5,8-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, 8-мегапиксельной фронтальной двойной основной камерой 12+5 Мп, сканером отпечатков пальцев на задней панели.