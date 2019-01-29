Рассекречены характеристики флагмана Sony Xperia XZ4

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружился скриншот со страницы с описанием готовящегося к выпуску флагманского смартфона Xperia XZ4 на официальном китайском или тайваньском сайте Sony Mobile.
Благодаря этому стали известны некоторые из характеристик будущего флагмана. Sony Xperia XZ4 оснащается 6,5-дюймовым OLED-дисплеем с соотношение сторон 21:9, разрешением Quad HD+ (3360 x 1440 пикселей), поддержкой HDR и защитным стеклом Gorilla Glass 5. Аппаратной основой стал новейший процессор Qualcomm Snapdragon 855, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объёмом до 512 ГБ.
Аккумулятор обладает ёмкостью 4400 мАч, а не 3900 мАч, как предполагалось ранее. Смартфон сохранил защиту от воды и пыли по стандарту IP68. Он работает под управлением операционной системой Android 9 Pie. Размеры составляют 167 x 72 x 8,2 мм, а вес — 191 грамм. Sony Xperia XZ4 будет доступен в чёрном, серебристом, синем и фиолетовом цветовых вариантах. К сожалению, на скриншоте отсутствует информация о камерах.
Официальный дебют Sony Xperia XZ4 состоится на мероприятии 25 февраля, к открытию выставки MWC 2019, которая пройдёт в Барселоне с 25 по 28 февраля.