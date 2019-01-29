Рассекречены характеристики флагмана Sony Xperia XZ4

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружился скриншот со страницы с описанием готовящегося к выпуску флагманского смартфона Xperia XZ4 на официальном китайском или тайваньском сайте Sony Mobile.

Благодаря этому стали известны некоторые из характеристик будущего флагмана. Sony Xperia XZ4 оснащается 6,5-дюймовым OLED-дисплеем с соотношение сторон 21:9, разрешением Quad HD+ (3360 x 1440 пикселей), поддержкой HDR и защитным стеклом Gorilla Glass 5. Аппаратной основой стал новейший процессор Qualcomm Snapdragon 855, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объёмом до 512 ГБ.