Рассекречены характеристики мощного смартфона среднего класса Samsung Galaxy A80

Компания Samsung в ближайшее время проведёт презентацию, посвящённую новым смартфонам Galaxy A. Гвоздём анонса должен стать смартфон известный по слухам как Galaxy A90.

Как сообщается теперь, он дебютирует под именем Galaxy A80. В базе данных бенчмарка GFXBench обнаружились результаты тестирования этого смартфона, подтвердив ряд характеристик. Так, смартфон оснащается процессором Snapdragon 675 и 8 ГБ оперативной памяти, что весьма впечатляет для смартфона средней ценовой категории.