Рассекречены характеристики мощного смартфона среднего класса Samsung Galaxy A80

Компания Samsung в ближайшее время проведёт презентацию, посвящённую новым смартфонам Galaxy A. Гвоздём анонса должен стать смартфон известный по слухам как Galaxy A90.
Как сообщается теперь, он дебютирует под именем Galaxy A80. В базе данных бенчмарка GFXBench обнаружились результаты тестирования этого смартфона, подтвердив ряд характеристик. Так, смартфон оснащается процессором Snapdragon 675 и 8 ГБ оперативной памяти, что весьма впечатляет для смартфона средней ценовой категории.
Как ожидается, Samsung Galaxy A90/A80 получит необычную камеру разрешением 45 Мп. Она будет сочетать выдвижной и вращающийся механизмы. Это позволит использовать камеру и как тыльную, и как фронтальную, в зависимости от позиции. Также отмечаются аккумулятор ёмкостью 3700 мАч и быстрая зарядка мощностью 25 Вт.