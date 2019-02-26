Рассекречены характеристики «народного флагмана» Xiaomi Redmi Note 7 Pro

Регулятор подтвердил ряд характеристик смартфона. Xiaomi Redmi Note 7 Pro оснащается 6,3-дюймовый дисплей разрешением Full HD+ (1080 x 2340 пикселей), основную двойную камеру 48+13 Мп, сканер отпечатков пальцев на задней панели, аккумулятором 3900 мАч, 3, 4 или 6 ГБ оперативной памяти и 32, 64 или 128 Б встроенной флеш-памяти.

Точная модель процессора не называется, это будет либо Qualcomm Snapdragon 660, либо Snapdragon 675. Размеры составляют 159,21 x 75,21 x 8,1 мм, а вес — 186 граммов.

Официальный дебют Xiaomi Redmi Note 7 Pro 28 февраля 2018 года.