Рассекречены характеристики нового удешевлённого флагмана Huawei

По данным источника Mate 30 Lite строится на основе нового процессора HiSilicon Kirin 810, который в бенчмарке AnTuTu способен обойти конкурирующий Qualcomm Snapdragon 730. Чип включает два производительных ядра Cortex-A76 с частотой 2,27 ГГц и шесть энергоэффектвных ядер Cortex-A55 с частотой 1,88 ГГц, всё это дополняется графикой Mali-G52 и модулем нейронных вычислений (Neural Processing Unit) с новой архитектурой Huawei DaVinci.

Смартфон оснащается «дырявым» дисплеем с отверстием под 24-мегапиксельную фронтальную камеру. Более ранние утечки отмечали, что диагональ дисплея составит 6,4 дюйма, а разрешение — 2310 x 1080 пикселей.