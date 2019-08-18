Рассекречены характеристики следующего короля среди бюджетников Samsung

В социальных сетях появились новые подробности о готовящемся к выпуску смартфоне Samsung Galaxy A90, пока не представленном производителем официально.

Смартфон получит название Samsung Galaxy A90 5G и, соответственно, поддержку сотовых сетей пятого поколения. Судя по всему, смартфон унаследует выдвижную фронтальную камеру-перевёртыш, как у модели Galaxy A80. Благодаря такому форм-фактору, дисплей у смартфона получил очень тонкие рамки и никаких вырезов.