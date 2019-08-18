Рассекречены характеристики следующего короля среди бюджетников Samsung

В социальных сетях появились новые подробности о готовящемся к выпуску смартфоне Samsung Galaxy A90, пока не представленном производителем официально.
Смартфон получит название Samsung Galaxy A90 5G и, соответственно, поддержку сотовых сетей пятого поколения. Судя по всему, смартфон унаследует выдвижную фронтальную камеру-перевёртыш, как у модели Galaxy A80. Благодаря такому форм-фактору, дисплей у смартфона получил очень тонкие рамки и никаких вырезов.
Смартфон оснащается 6,7-дюймовым Super AMOLED-дисплеем и аккумулятором ёмкостью 4400 мАч. Аппаратной основой станет уже не самый быстрый процессор Snapdragon 855, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 9.0 Pie.
Точные сроки выпуска Samsung Galaxy A90 5G пока не сообщаются источниками.