Рассекречены характеристики смартфона Moto Z4 Play

В сети появились подробные технические характеристики готовящегося к выпуску смартфона Moto Z4 Play, пока не представленного производителем официально. Ими поделился профильный ресурс 91mobileshttps://www.91mobiles.com/hub/moto-z4-play-specifications-leak-exclusive-48-megapixel-rear-camera-in-display-fingerprint-sensor-snapdragon-675-soc-3600mah-battery) со ссылкой на надёжный источник, пожелавший остаться анонимным.

Смартфон приходит на смену прошлогоднему Moto Z3 Play. Модель среднего уровня получит такие особенности как безрамочный дизайн с каплевидным вырезом, 48-мегапиксельная основная камера и встроенный прямо в дисплей сканер отпечатков пальцев.

По словам источника, основная камера может оказаться одинарной, но в ней будет использоваться сенсор S5KGM1SP на 48 Мп от Q Technology, как в смартфонах Huawei Nova 4 и Honor View 20.

Смартфон оснащается 6,22-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ resolution (2340 x 1080 пикселей), 16-мегапиксельной фронтальной камерой, аккумулятором ёмкостью 3600 мАч. Аппаратной основой станет процессор Snapdragon 675, дополненный 4 или 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ флеш-памяти.

Официальный анонс Moto Z4 Play может состояться на выставке MWC 2019, которая пройдёт в Барселоне с 25 по 28 февраля. Ожидаемая цена — 489 долларов США.