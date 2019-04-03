Рассекречены характеристики смартфона Oppo Reno с десятикратным зумом

В сети появились новые подробности о готовящемся к выпуску смартфоне Oppo Reno, пока не представленном производителем официально. Информацией поделился индийский пользователь Ишан Агарвал (Ishan Agarwal) в Twitter.

Он рассказал о характеристиках смартфона Oppo Reno, главными изюминками которого должны стать основная камера с 10-кратным зумом и фронтальная выдвигающаяся на один бок камера в треугольном модуле.

Размеры смартфона составили 162 x 77,2 x 9,3 мм, а вес — 215 граммов. Он оснащается OLED-дисплеем, который занимает 93,1% передней панели. Аппаратной основой стал топовый процессор Snapdragon 855, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной флеш-памяти. Работа производится под управлением оболочки ColorOS 6.0.

Согласно более ранним утечкам, основная камера получит 48-мегапиксельный сенсор Sony IMX586, ультраширокоугольный модуль на 13 Мп и перископный модуль на 8 Мп. Фронтальная камера 16-мегапиксельная. Аккумулятор обладает ёмкостью 4065 мАч с поддержкой быстрой зарядки VOOC 3.0. Сканер отпечатков пальцев интегрирован с дисплеем. Цена составит от 605 до 645 долларов.