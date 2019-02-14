Рассекречены характеристики смартфонов Sony Xperia 10

В сети появились новые подробности о готовящихся к выпуску смартфонах серии Sony Xperia XA3, пока не представленных официально. Ими поделился немецкий ресурс WinFuture.
Сообщается, что смартфоны серии будут переименованы в Sony Xperia 10 и Sony Xperia 10 Plus и выйдут именно под этими названиями.
Смартфон Xperia 10 оснащается 5,9-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 21:9 и разрешением Full HD+, основной двойной камерой 13+5 Мп, 8-мегапиксельной фронтальной камеройпроцессором Snapdragon 630, 3 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятором на 2870 мАч.
Xperia 10 Plus получил дисплей диагональю 6,5 дюйма, основную камеру 12+8 Мп, процессор Snapdragon 660, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Прочие характеристики пока не уточняются.
Цена составит 394 евро для младшей и 429 евро для старшей модели.
Официальный дебют Sony Xperia 10 ожидается одновременно с флагманским смартфоном Xperia XZ4 к выставке MWC 2019, которая пройдёт в Барселоне с 25 по 28 февраля.