Рассекречены характеристики смартфонов Sony Xperia 10

В сети появились новые подробности о готовящихся к выпуску смартфонах серии Sony Xperia XA3, пока не представленных официально. Ими поделился немецкий ресурс WinFuture.

Сообщается, что смартфоны серии будут переименованы в Sony Xperia 10 и Sony Xperia 10 Plus и выйдут именно под этими названиями.