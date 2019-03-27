Рассекречены характеристики Xiaomi Mi 9X

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружилось подробное описание характеристик готовящегося к выпуску смартфона Xiaomi Mi 9X, пока не представленного производителем официально.

Как ожидается это будет один из наследников моделей Mi A2 и Mi A2 Lite. На международном рынке смартфоны выйдут под названием Xiaomi Mi A3 и Mi A3 Lite, а в Китае версия Mi A3 появится под названием Xiaomi Mi 9X.

По данным источника, смартфон оснащается 6,4-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full DH+, каплевидным вырезом и интегрированным в экран сканером отпечатков пальцев, 32-мегапиксельной фронтальной камерой, тройной основной камерой 48+13+8 Мп.

Аппаратной основой стал процессор Snapdragon 675, как у Redmi Note 7 Pro, 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает ёмкостью 3300 мАч и поддерживает 18-ваттную быструю зарядку.

Официальный дебют Xiaomi Mi 9X ожидается в апреле по цене около 250 долларов. Международный Xiaomi Mi A3 должен получить аналогичные характеристики.