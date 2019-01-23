Рассекречены характеристики Xiaomi Pocophone F2

В сети появился новые подробности и правдоподобный рендер готовящегося к выпуску смартфона Xiaomi Pocophone F2, пока не представленного производителем официально. Ими поделился профильный ресурс iGeekPhone.

По данным источника, второе поколение Pocophone получит достаточно изменений и улучшений по сравнению с предшественником. Диагональ дисплея вырастет с 6 до 6,4 дюймов, рамки сократятся до минимума, двойная фронтальная камера 15+8 Мп будет встроена прямо в вырез в экране. Также с экраном будет интегрирован сканер отпечатков пальцев.