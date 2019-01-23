Рассекречены характеристики Xiaomi Pocophone F2

В сети появился новые подробности и правдоподобный рендер готовящегося к выпуску смартфона Xiaomi Pocophone F2, пока не представленного производителем официально. Ими поделился профильный ресурс iGeekPhone.
По данным источника, второе поколение Pocophone получит достаточно изменений и улучшений по сравнению с предшественником. Диагональ дисплея вырастет с 6 до 6,4 дюймов, рамки сократятся до минимума, двойная фронтальная камера 15+8 Мп будет встроена прямо в вырез в экране. Также с экраном будет интегрирован сканер отпечатков пальцев.
Основная камера будет тройной с разрешением 38+16+24 Мп, что суммарно даёт 78 Мп. Аппаратной основой станет новейший Qualcomm Snapdragon 855. Вероятнее всего появится и поддержка сотовых сетей пятого поколения. Память будет представлена в вариантах от 6 до 10 ГБ ОЗУ и от 128 до 512 ГБ на накопителе.
Ёмкость аккумулятора может варьироваться от 4000 до 4500 мАч. Реализована поддержка Bluetooth 5.0 и NFC, есть ИК-порт, USB Type-C и 3,5-мм разъём для наушников. Смартфон защищён от воды и пыли по стандарту IP68.
Ориентировочная цена составляет 442 долларов.