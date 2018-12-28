Рассекречены недорогие фаблеты Sony Xperia XA3, XA3 Plus и L3

В сети появились подробности о готовящемся к выпуску смартфоне Sony Xperia XA3 Plus, пока не представленном производителем официально. Информацией поделился профильный ресурс DroidShout со ссылкой на собственный достоверные источники.

По данным источника, на выставке CES 2019, которая пройдет с 8 по 11 января в Лас-Вегасе, компания Sony Mobile представит три модели — Xperia XA3, Xperia XA3 Plus и Xperia L3.

Модель Xperia XA3 Plus также может выйти под названием XA3 Ultra. Смартфон будет продаваться по цене 519 евро в чёрном, золотистом и серебристом цветовых вариантах.

Он оснащается экраном диагональю свыше 6 дюймов и разрешением Full HD+, процессором Snapdragon 636 или Snapdragon 660. Смартфон Sony Xperia XA3 получит экран меньшего размера, меньше оперативной и флеш-памяти, а также не такую ёмкую батарею.

Sony Xperia L3 относится к бюджетной категории. Смартфон оснащается 5,7-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ и соотношением сторон 18:9.