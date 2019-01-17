Рассекречены первые новшества Android 2019 года

Один из пользователей сообщества мобильных разработчиков XDA Developers сумел получить раннюю сборку следующего поколения мобильной платформы Android на смартфоне Google Pixel 3 XL.

Как ожидается, первое превью Android Q станет доступно разработчикам весной перед конференцией Google I/O, а выход операционной системы состоится в августе или осенью 2019 года.

Одним из самых заметных новшеств стала тёмная тема, изменяющая внешний вид по всей системе. Она доступна для большинства приложений Google и даже может применяться на сторонних приложениях, у которых изначально нет поддержки подобных тем.

Также пользователи получат больше контроля в настройках над разрешениями и ограничениями доступа, которые они устанавливают для различных приложений.

Разработчики также обнаружили «десктопный» режим. Судя по всему, в Android появится «родная» поддержка функции подобной Samsung DeX, когда смартфон подключается к внешнему монитору. Если она будет реализована на системном уровне в Android, такой «десктопный» режим появится в смартфонах повсеместно.