Рассекречены планы Samsung на выпуск гаджетов в ближайшие полгода

Следующая презентация пройдёт уже в июне. Тогда Samsung представит новый планшет — Galaxy Tab S7 Lite. Затем, в июле, южнокорейский гигант покажет новый 5G-смартфон — Galaxy A22. При этом сам Бласс заявляет, что вместе с ним нас также ждёт анонс Galaxy A82 5G.

Заканчивается «дорожная» карта августовским анонсом. На нём компания представит новое устройство в линейке FE. Скорее всего, это будет новенький Galaxy S21 FE.