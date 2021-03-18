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Рассекречены планы Samsung на выпуск гаджетов в ближайшие полгода
Нашлось даже место новым ноутбукам
Популярный интернет инсайдер Эвен Бласс (более известный под ником evleaks) опубликовал свежую утечку, касающуюся Samsung. Благодаря ему мы теперь знаем, какие устройства и когда компания намерена представить в течение ближайшего полугода.
Ближайшее мероприятия, судя по слитой «дорожной карте», случится уже 14 апреля. На нём компания представит что-то, что связано с компьютерами. Gizmochina пишет, что вероятнее всего это это будут новые ноутбуки Galaxy Chromebook и Galaxy Book.
Следующая презентация пройдёт уже в июне. Тогда Samsung представит новый планшет — Galaxy Tab S7 Lite. Затем, в июле, южнокорейский гигант покажет новый 5G-смартфон — Galaxy A22. При этом сам Бласс заявляет, что вместе с ним нас также ждёт анонс Galaxy A82 5G.
Заканчивается «дорожная» карта августовским анонсом. На нём компания представит новое устройство в линейке FE. Скорее всего, это будет новенький Galaxy S21 FE.