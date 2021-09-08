Рассекречены подробности флагмана нового поколения Xiaomi Mix

Напомним, что еще во время посвященного Xiaomi Mi Mix 4 мероприятия представители китайского техногиганта сообщили, что вложили сотни миллионов в исследования и разработки технологии подэкранной камеры для реализации смартфона с экраном без отверстий.

Компания продолжает работать над совершенствованием этой технологии и судя по всему, результаты этого можно будет увидеть в Xiaomi Mix 5. Согласно данным инсайдера Digital Chat Station, его оснастят улучшенными экранами с высоким разрешением — вплоть до 2К. Отмечается, что на момент выхода данного смартфона технология будет позволят компании реализовать подэкранную селфи-камеру, не теряя при этом разрешение дисплея. Помимо прочего источники говорят о том, что в следующий флагман Xiaomi Mix может быть добавлена зарядка мощностью 200 Вт.