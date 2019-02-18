Рассекречены российские цены на Samsung Galaxy S10 до анонса

В сети появилась фотография прайс-листа в рублях на флагманские смартфоны серии Samsung Galaxy S10, пока не представленные производителем официально.

По данным источника, в России можно ожидать чёрную, зелёную и белую расцветки Samsung Galaxy S10 и Galaxy S10+ за 68 990 и 76 990 рублей соответственно, а также жёлтую, белую, чёрную и зелёную вариации Galaxy S10e за 56 990 рублей. Объёмы памяти на фото не уточняются, также не видно премиальной версии Galaxy S10+ с керамическим корпусом.