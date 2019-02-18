Рассекречены российские цены на Samsung Galaxy S10 до анонса

В сети появилась фотография прайс-листа в рублях на флагманские смартфоны серии Samsung Galaxy S10, пока не представленные производителем официально.
По данным источника, в России можно ожидать чёрную, зелёную и белую расцветки Samsung Galaxy S10 и Galaxy S10+ за 68 990 и 76 990 рублей соответственно, а также жёлтую, белую, чёрную и зелёную вариации Galaxy S10e за 56 990 рублей. Объёмы памяти на фото не уточняются, также не видно премиальной версии Galaxy S10+ с керамическим корпусом.
Samsung уже объявила дату анонса флагманских смартфонов Galaxy S10. Дебют состоится на мероприятии Unpacked, назначенном на 20 февраля 2019 года.
По неофициальным данным, в серию войдут три основные модели — продвинутая 6,4-дюймовая Galaxy S10+, базовая 6,1-дюймовая Galaxy S10, упрощённая 5,8-дюймовая Galaxy S10 Lite или Galaxy S10 E. Также ожидается отдельная вариация с поддержкой сотовых сетей пятого поколения. Как ожидается, цены на Galaxy S10 стартуют от 750 евро за версию Lite и достигают 1500 евро за премиальную версию Galaxy S10+ с 12 ГБ оперативной и 1 ТБ встроенной флеш-памяти.