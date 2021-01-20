Рассекречены сроки анонса нового поколения недорогих смартфонов Xiaomi Redmi Note 10

Интернет-инсайдер под Ishan Agarwal рассказал, что Redmi Note 10 и Redmi Note 10 Pro стоит ждать уже в следующем месяца, передаёт Android Authority. При этом анонс, судя по всему, случится в Индии. К сожалению, источник не уточнил, в какую именно сумму обойдётся новинка. Правда, учитывая всю историю линейки, можно ожидать, что устройство будет относиться к среднебюджетному ценовому сегменту, как и всегда.

Напомним, что последним вышедшим на сегодняшний день смартфоном Xiaomi является Mi 11. Устройство представили под конец 2020 года, на базе флагманского Snapdragon 888.