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Рассекречены сроки анонса нового поколения недорогих смартфонов Xiaomi Redmi Note 10
Внезапно, ждать осталось не так уж и долго
В 2020 году Xiaomi выпустила одно поколение линейки Redmi Note — Redmi Note 9. Но несмотря на это, занималась анонсами в её рамках компания на протяжении всего года. И вот, наконец-то, в сети появилась не просто информация о новеньких Redmi Note 10, а полноценные сроки анонса недорогих телефонов от Redmi.
Интернет-инсайдер под Ishan Agarwal рассказал, что Redmi Note 10 и Redmi Note 10 Pro стоит ждать уже в следующем месяца, передаёт Android Authority. При этом анонс, судя по всему, случится в Индии. К сожалению, источник не уточнил, в какую именно сумму обойдётся новинка. Правда, учитывая всю историю линейки, можно ожидать, что устройство будет относиться к среднебюджетному ценовому сегменту, как и всегда.
Напомним, что последним вышедшим на сегодняшний день смартфоном Xiaomi является Mi 11. Устройство представили под конец 2020 года, на базе флагманского Snapdragon 888.