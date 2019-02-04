Рассекречены все характеристики мощного бюджетника Meizu

На сайте китайского центра по сертификации телекоммуникационного оборудования TENAA был замечен новый смартфон Meizu Note 9, пока не представленный производителем официально.

Регулятор пока не опубликовал живых фотографий смартфона, но уже подтвердил большинство его технических характеристик. Meizu Note 9 оснащается 6,2-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2244 х 1080 пикселей), двойной основной камерой с разрешением 48+5 Мп, 20-мегапиксельной фронтальной камерой, сканером отпечатков пальцев, аккумулятором ёмкостью 4000 мАч.

Аппаратной основой стал процессор Snapdragon 675, 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти.

Meizu Note 9 работает под управлением операционной системы Android 9 Pie с фирменной оболочкой Flyme 7. Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 5 LE, GPS + ГЛОНАСС, есть порт USB Type-C. Размеры составляют 153,11 х 74,34 х 8,65 мм, а вес — 169,7 граммов.

Согласно более ранним утечкам, Note 9 станет первым смартфоном Meizu с каплевидным вырезом дисплея под фронтальную камеру и ответом компании на Xiaomi Redmi Note 7.