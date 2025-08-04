Разбил — выбрось: Nothing Phone (3) оказался почти не ремонтируемым

Специалисты назвали устройство «кошмаром для ремонта» из-за множества конструктивных сложностей, делающих самостоятельный ремонт практически невозможным.

Главная проблема — скрытые винты. Несмотря на то что за прозрачной задней крышкой виднеются несколько болтов, они лишь декоративные. Под наклейками спрятаны настоящие винты, без удаления которых разобрать устройство невозможно.

Более того, сама крышка фактически не подлежит аккуратному снятию — её приходится отрывать, а повторно установить в первоначальном виде уже нельзя.

Сложности продолжаются и внутри: аккумулятор и дисплей также прочно вклеены. Для их замены требуется прилагать значительные усилия и рисковать повреждением компонентов.

Таким образом, Nothing Phone (3) оказался практически неремонтируемым — как в домашних условиях, так и в сервисных центрах.

Владельцам стоит быть особенно осторожными: любое повреждение может обернуться дорогой заменой устройства.