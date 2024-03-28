Разборка Vivo X Fold 3 показала всю внутреннюю красоту самого тонкого складного флагмана

Разборка Vivo X Fold 3 показала всю внутреннюю красоту самого тонкого складного флагманаВыглядит и вправду потрясающе
Этот аппарат не только обладает рекордно тонким корпусом среди раскладушек, но и отличается потрясающим внешним видом в сочетании с топовым «железом».
И если снаружи X Fold 3 выглядит очень симпатично, то новое видео с разборкой демонстрирует, что внутренности флагмана ничуть не уступают по красоте.
Несмотря на отсутствие пока в международной продаже, энтузиастам удалось во всех подробностях рассмотреть «начинку» новинки Vivo. Разборка показала, что инженеры бренда не пожалели сил, чтобы сделать устройство максимально элегантным и функциональным изнутри.
Фактически процесс разбора ничем не отличается от других складных моделей: после отключения питания и извлечения лотка для SIM-карты устройство полностью разбирается по частям.
Но чем глубже идет разборка, тем больше восхищает филигранная инженерная работа, проделанная над Vivo X Fold 3.
Внутри смартфона можно обнаружить массивную медную пластину для отвода тепла, новейший сканер отпечатков пальцев на ультразвуке и материнскую плату двухъярусной компоновки. Камеры окружены пластиковым кожухом для защиты кабелей и дополнительных сенсоров.
В качестве «мозгов» используется топовый Snapdragon 8 Gen 3, оперативка поставляется Samsung, а большая парокамера обеспечивает эффективное охлаждение.
Но самое интересное — Vivo применила здесь меньшую по размеру парокамеру, чем в прошлом поколении, несмотря на более мощный процессор. Зато аккумулятор емкостью 5700 мАч выполнен по современной силиконовой технологии и разделен на две ячейки.