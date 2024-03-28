Разборка Vivo X Fold 3 показала всю внутреннюю красоту самого тонкого складного флагмана

Этот аппарат не только обладает рекордно тонким корпусом среди раскладушек, но и отличается потрясающим внешним видом в сочетании с топовым «железом».

И если снаружи X Fold 3 выглядит очень симпатично, то новое видео с разборкой демонстрирует, что внутренности флагмана ничуть не уступают по красоте.

Несмотря на отсутствие пока в международной продаже, энтузиастам удалось во всех подробностях рассмотреть «начинку» новинки Vivo. Разборка показала, что инженеры бренда не пожалели сил, чтобы сделать устройство максимально элегантным и функциональным изнутри.

Фактически процесс разбора ничем не отличается от других складных моделей: после отключения питания и извлечения лотка для SIM-карты устройство полностью разбирается по частям.