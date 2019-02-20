Razer увольняет сотрудников и отменяет игровой смартфон Razer Phone 3

Компания Razer пару дней назад объявила о закрытии своего игрового магазина Razer Game Store в конце февраля. Теперь стало известно, что известный производитель игровой периферии уволил большую часть разработчиков из мобильного подразделения, занимавшегося фирменным игровым смартфоном.

По данным источников, разработчики доводят до ума обновления для смартфона Razer Phone 2, а будущее третье поколение Razer Phone было отменено.

Затем сама Razer уточнила, что она не отказывалась от Razer Phone 3. А увольнения коснулись только 30 человек или 2% своего персонала, в том числе и нескольких из мобильного подразделения. В рамках реорганизации также были осуществлены некоторые переводы из мобильного подразделения на новые проекты. Также компания подчеркнула, что смартфон Razer Phone 2 останется в продаже и будет поддерживаться.

Как мы видим, ситуация пока неясная и на остаётся только подождать развития событий.