Размер ультратонких Huawei Mate 70 Air и iPhone Air сравнили вживую

Опубликовано 06 ноября 2025, 22:301 мин.
Размер ультратонких Huawei Mate 70 Air и iPhone Air сравнили вживуюБитва тончайших
Huawei недавно представила смартфон Mate 70 Air, который уже называют одним из главных конкурентов iPhone Air: оба устройства делают ставку на тонкий корпус и неплохую начинку. Так, эти два смартфона уже успели показать бок о бок.
Новый Mate 70 Air имеет толщину всего 6,6 мм. iPhone Air немного тоньше — 5,6 мм. Однако, как показывают реальные фотографии, разница почти незаметна. Как пишут СМИ, дело в том, что Huawei сделала закруглённые и более плавные грани, от этого эффект «тонкости» лишь усилился.
Вес Mate 70 Air немного больше — 165 граммов, зато он получил 6,5-дюймовый OLED-дисплей с яркостью до 4000 нит, что на 1000 нит выше, чем у конкурента.
Кроме того, устройство работает на чипах Kirin и имеет ёмкий аккумулятор на 6500 мА·ч.