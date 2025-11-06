Размер ультратонких Huawei Mate 70 Air и iPhone Air сравнили вживую

Новый Mate 70 Air имеет толщину всего 6,6 мм. iPhone Air немного тоньше — 5,6 мм. Однако, как показывают реальные фотографии, разница почти незаметна. Как пишут СМИ, дело в том, что Huawei сделала закруглённые и более плавные грани, от этого эффект «тонкости» лишь усилился.

Вес Mate 70 Air немного больше — 165 граммов, зато он получил 6,5-дюймовый OLED-дисплей с яркостью до 4000 нит, что на 1000 нит выше, чем у конкурента.

Кроме того, устройство работает на чипах Kirin и имеет ёмкий аккумулятор на 6500 мА·ч.