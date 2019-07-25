Разницу между Samsung Galaxy Note 9 и Galaxy Note 10 продемонстрировали на живых фото

В сети появилась подборка интересных живых фотографий готовящихся к выпуску смартфонов Samsung Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+. Ими поделился известный сетевой информатор Xiaomishka в своём аккаунте в Twitter.
Во включенном состоянии аппараты пока не показаны, но зато хорошо видны особенности дизайна.
Особый интерес представляют фото Galaxy Note 10 в сравнении с прошлогодним Galaxy Note 9. Разница между ними сразу бросается в глаза. Основная камера на тыльной панели расположена в левом верхнем углу и вертикально, а не по центру и горизонтально. Фронтальная панель выполнена с отверстием под фронтальную камеру по центру.
На нижней грани хорошо заметно, что разъём 3,5-мм для наушников окончательно ушёл в прошлое. Также сканер отпечатков пальцев перекочевал с задней панели под дисплей.
Компания Samsung запланировала официальную презентацию Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+ на 7 августа 2019 года.