Разницу между Samsung Galaxy Note 9 и Galaxy Note 10 продемонстрировали на живых фото

Особый интерес представляют фото Galaxy Note 10 в сравнении с прошлогодним Galaxy Note 9. Разница между ними сразу бросается в глаза. Основная камера на тыльной панели расположена в левом верхнем углу и вертикально, а не по центру и горизонтально. Фронтальная панель выполнена с отверстием под фронтальную камеру по центру.

На нижней грани хорошо заметно, что разъём 3,5-мм для наушников окончательно ушёл в прошлое. Также сканер отпечатков пальцев перекочевал с задней панели под дисплей.

Компания Samsung запланировала официальную презентацию Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+ на 7 августа 2019 года.