Разработано новое поколение гибких дисплеев для смартфонов
Компания разработала гибкую AMOLED панель, способную сворачиваться в рулон. По словам представителей Visionox, благодаря свернутому положению площадь устройства может быть уменьшена еще сильнее, чем при эксплуатации складной технологии. Отмечается, что внедрение новой технологии в устройство произойдет еще нескоро, поскольку на данный момент компания продемонстрировала лишь сам дисплей, без установки его в отдельный корпус прототипа.
Кроме того, компания Visionox показала практически полностью безрамочный смартфон, экран которого занимает порядка 96,57% площади передней части. Примечательно, что в данное устройство имеет лишь минимальный подбородок, ширина которого составляет 1,5 мм, в то время как размер рамки равен 0,7 мм.
Также, в рамках выставки, компания показала складной телефон - раскладушку. Его ключевой особенностью является задняя панель, которая в разложенном положении идентична задней панели стандартного смартфона. Известно, что новинка оборудована 6,47 дюймовым AMOLED-дисплеем.