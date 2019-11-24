Разработано новое поколение гибких дисплеев для смартфонов

Компания разработала гибкую AMOLED панель, способную сворачиваться в рулон. По словам представителей Visionox, благодаря свернутому положению площадь устройства может быть уменьшена еще сильнее, чем при эксплуатации складной технологии. Отмечается, что внедрение новой технологии в устройство произойдет еще нескоро, поскольку на данный момент компания продемонстрировала лишь сам дисплей, без установки его в отдельный корпус прототипа.