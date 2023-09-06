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08:28, 06 сентября 2023
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Разработчик электромобилей Nio раскрыл дату анонса своего первого смартфона

Интересно будет посмотреть на такое устройство

Китайская компания Nio, известная своими электромобилями, готовит к выпуску свой первый смартфон под названием Nio Phone.

Сооснователь и президент Nio, Цинь Лихун, анонсировал дату презентации новинки — 21 сентября. Это событие предшествует обновлению электрического кроссовера EC6, которое запланировано на 15 сентября.

Смартфон Nio Phone уже прошёл одобрение Министерства промышленности и информатизации КНР.

Известно, что устройство будет поддерживать сверхширокополосную связь UWB, что позволит использовать его в качестве цифрового ключа для электромобилей Nio. Кроме того, смартфон будет совместим с технологией 5G.

Данный шаг является частью стратегии Nio по расширению ассортимента продукции. Ранее гендиректор бренда, Уилльям Ли, заявил, что компания планирует выпускать новую модель смартфона каждый год, следуя примеру Apple.

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