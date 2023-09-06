Разработчик электромобилей Nio раскрыл дату анонса своего первого смартфона

Сооснователь и президент Nio, Цинь Лихун, анонсировал дату презентации новинки — 21 сентября. Это событие предшествует обновлению электрического кроссовера EC6, которое запланировано на 15 сентября.

Смартфон Nio Phone уже прошёл одобрение Министерства промышленности и информатизации КНР.

Известно, что устройство будет поддерживать сверхширокополосную связь UWB, что позволит использовать его в качестве цифрового ключа для электромобилей Nio. Кроме того, смартфон будет совместим с технологией 5G.

Данный шаг является частью стратегии Nio по расширению ассортимента продукции. Ранее гендиректор бренда, Уилльям Ли, заявил, что компания планирует выпускать новую модель смартфона каждый год, следуя примеру Apple.