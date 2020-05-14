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Разработчик главной особенности флагманских смартфонов Google покинул компанию
Pixel остался без “отца” HDR+ и Night Sight
Флагманские смартфоны Google — Google Pixel — имеют одну особенность, а именно очень качественное ПО камеры, которая позволяет компании конкурировать с такими компаниями как Apple и Samsung ны рынке мобильных телефонов. Но, судя по имеющейся информации, разработчик главной особенности Google Pixel покинул компанию.
Речь идет о Марке Левое, который еще в 2014 году возглавил отдел по разработке камер для смартфонов Pixel. Именно под его руководством инженеры компании сумели создать такие технологии, как HDR+ и Night Sight. И с учетом того, что смартфоны линейки Pixel в основном любили именно за фотовозможности, уход столь крупной фигуры для данного направления вызывает немало вопросов и беспокойств.
Стоит отметить, что не только Левой покинул компанию — Google также лишилась и Марио Кейроза, который занимал должность генерального директора и вице-президента отдела по управлению продуктами Google на протяжении последних 10 лет. К чему приведут подобные потери, мы узнаем уже совсем скоро.