Разработчик главной особенности флагманских смартфонов Google покинул компанию

Речь идет о Марке Левое, который еще в 2014 году возглавил отдел по разработке камер для смартфонов Pixel. Именно под его руководством инженеры компании сумели создать такие технологии, как HDR+ и Night Sight. И с учетом того, что смартфоны линейки Pixel в основном любили именно за фотовозможности, уход столь крупной фигуры для данного направления вызывает немало вопросов и беспокойств.

Стоит отметить, что не только Левой покинул компанию — Google также лишилась и Марио Кейроза, который занимал должность генерального директора и вице-президента отдела по управлению продуктами Google на протяжении последних 10 лет. К чему приведут подобные потери, мы узнаем уже совсем скоро.