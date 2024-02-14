Разработчик из Google раскрыл сроки выхода первой тестовой версии Android 15

Внезапно, разработчик из Google поделился, что первая тестовая версия Android 15, или как ее называют внутри компании, Android V (от слова Vanilla Ice Cream), будет доступна уже 15 февраля.

Хотя это и не является официальным подтверждением, все указывает на то, что первый взгляд на новую версию операционной системы мы сможем бросить уже завтра.

Учитывая, что первая предварительная версия Android 14 была выпущена 8 февраля прошлого года, время для Android 15 уже подошло.

Android 15 Developer Preview 1 будет доступен только для устройств Pixel, начиная с Pixel 6. Эта версия будет ориентирована на разработчиков, поэтому ожидается, что она будет нестабильной и полной ошибок.