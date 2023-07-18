Разработчики Android-смартфонов начнут уговаривать пользователей обновиться

Для этого Google создаст новую функцию — Android Upgrade Invite. Это приглашение позволит пользователям узнать о главных возможностях, которые станут доступны после апдейта.

В Google надеются, что данное нововведение поможет повысить процент пользователей, использующих самую свежую версию ОС. Так, например, на данный момент лишь 14,7% активных Android-устройств обновились до стабильной версии Android 13.

Сложность состоит в том, что существует множество производителей Android-смартфонов, и каждый из них выпускает обновления по своему графику.