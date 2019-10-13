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Разработчики бойкотируют использование Android в новом двухэкранном смартфоне Microsoft

У инициативной группы есть чуть более года, чтобы дождаться реакции разработчика Windows
Недавно Microsoft провела презентацию, на которой показала множество новых устройств. Но самым необычным и, что главное, неожиданным из них оказался новый смартфон компании — Surface Duo. Устройство и вправду интересное, но, как оказалось, не все разделили приятное удивление пользователей. Так, использование Android на смартфоне вызвало сильное недовольство у некоторых разработчиков. Настолько сильное, что они создали отдельную петицию, требуя от Microsoft перевести фирменный смартфон на Windows 10X.

Разработчики программного обеспечения требуют от Сатьи Наделлы, главы Microsoft, и Паноса Паная, главы по продуктам компании, чтобы Surface Duo работало на Windows 10X, а для запуска Android-приложений компания просто использовала эмуляцию операционной системы от Google. В качестве причина такого возмущения они называют тот факт, что компания, создавшая Windows, чуть ранее называла собственную разработку универсальной — по этой причине программисты по всему миру желают заниматься разработкой одной единственной UWP-версии своих приложений, которую в дальнейшем можно будет запускать на любом устройстве.

На данный момент петиция уже собрала несколько тысяч подписей, но этого вряд ли будет достаточно для реакции со стороны Microsoft. К слову, выход фирменного смартфона компании запланирован лишь на конец 2020 года, а это значит, что у разработчиков еще есть время, чтобы обратить на себя внимание компании из Редмонда.

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