Разработчики бойкотируют использование Android в новом двухэкранном смартфоне Microsoft

Разработчики программного обеспечения требуют от Сатьи Наделлы, главы Microsoft, и Паноса Паная, главы по продуктам компании, чтобы Surface Duo работало на Windows 10X, а для запуска Android-приложений компания просто использовала эмуляцию операционной системы от Google. В качестве причина такого возмущения они называют тот факт, что компания, создавшая Windows, чуть ранее называла собственную разработку универсальной — по этой причине программисты по всему миру желают заниматься разработкой одной единственной UWP-версии своих приложений, которую в дальнейшем можно будет запускать на любом устройстве.

На данный момент петиция уже собрала несколько тысяч подписей, но этого вряд ли будет достаточно для реакции со стороны Microsoft. К слову, выход фирменного смартфона компании запланирован лишь на конец 2020 года, а это значит, что у разработчиков еще есть время, чтобы обратить на себя внимание компании из Редмонда.