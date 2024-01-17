Разработчики криптосмартфона Solana выпустят вторую, более дешёвую модель

Разработчики рассказали, что они вдохновились успехом изначально экспериментального и, в общем, провального смартфона: на рынке не было особого спроса, поэтому вендору даже пришлось снизить рекомендуемые цены с $1000. Но потом пользователи заметили, что, кроме возможности создать мобильную сеть для трейдинга, криптошифрования, криптокошелька «из коробки», магазина криптософта и других опций, телефон предлагает заработать некоторую сумму с помощью встроенного токена BONK. Деньги небольшие, но частично могут покрыть стоимость смартфона. Продажи буквально взорвались.

К тому же в Solana Mobile хотят начать борьбу со спекулянтами. К примеру, нераспроданные Solana Saga всё ещё можно встретить на eBay по цене около $3200.