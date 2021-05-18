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Сегодня в 12:26
Разработчики показали первый флагман на Snapdragon 888 с подэкранной камерой
Как минимум на постере устройство выглядит футуристично
Президент подразделения мобильных устройств ZTE Ни Фей опубликовал свежие фотографии грядущего флагмана компании — Nubia Z30 Pro. Устройство станет первым аппаратом, оснащённым чипом Snapdragon 888 от Qualcomm и в то же время подэкранной фронтальной камерой.
При этом топ-менеджер бренда подтвердил, что новинка также сможет заряжаться от 0 до 100% всего за 15 минут, сообщает MyDrivers. Это стало возможным благодаря поддержке устройством 120 Вт сверхбыстрой зарядки.
Отметим, что согласно имеющимся данным, Nubia Z30 Pro оснастят AMOLED-дисплеем, квадрокамерой со 100-кратным гибридным зумом и режимом ночной съёмки, способной сфотографировать Млечный Путь.
Ожидается, что смартфон представят уже совсем скоро — 20 мая 2021 года. Цена устройства остаётся неизвестной.