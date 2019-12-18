Разработчики популярной прошивки отказались от поддержки Redmi Note 8 Pro

Связано это с тем, что смартфон неприлично легко превращается в “кирпич”, то есть становится нерабочим, именно в момент установки стороннего загрузчика, прошивки либо просто обновления уже имеющегося MIUI при помощи загрузчика. И после того, как Redmi Note 8 Pro превращается в кусок пластика, ни разработчики, ни тем более пользователи не могут “привести” смартфон в чувство, так как для этого им необходимо иметь авторизованную учетную запись Xiaomi. И все бы ничего, если бы компания не вручную выдавала данный тип аккаунтов только тем пользователям, которым считает нужным его дать.

И в итоге получилась такая ситуация, что пользователи с авторизованными учетными записями взимают отдельную плату за восстановление смартфонов, а разработчики Xiaomi.eu отказываются от дальнейшей работы над прошивкой для Redmi Note 8 Pro. Занавес.