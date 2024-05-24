Realme 12 и 12+ начали продаваться в России

Опубликовано 24 мая 2024, 08:42
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Realme 12 и 12+ начали продаваться в РоссииЦена по карману не ударит
Продажи смартфонов Realme 12 и 12+ начались в России. Эти модели продолжают линейку, куда уже входят Realme 12 Pro и 12 Pro+, вышедшие в апреле.
Realme 12+ 5G оснащен процессором MediaTek Dimensity 7050, а Realme 12 5G — MediaTek Dimensity 6100+.
Новые смартфоны предлагают продвинутые возможности фотосъемки для среднего ценового сегмента.
Так, Realme 12+ 5G оснащен 50-мегапиксельной камерой с сенсором Sony LYT-600 и оптической стабилизацией, тогда как Realme 12 5G имеет 108-мегапиксельную камеру.
Устройства могут похвастаться яркими экранами с разрешением FullHD+: у Realme 12 5G это 6.72-дюймовый IPS-дисплей, а у Realme 12+ 5G — 6.67-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц.
Новинки уже доступны в М.Видео и Эльдорадо по цене от 22 999 рублей.