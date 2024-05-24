Realme 12 и 12+ начали продаваться в России

Realme 12+ 5G оснащен процессором MediaTek Dimensity 7050, а Realme 12 5G — MediaTek Dimensity 6100+.

Новые смартфоны предлагают продвинутые возможности фотосъемки для среднего ценового сегмента.

Так, Realme 12+ 5G оснащен 50-мегапиксельной камерой с сенсором Sony LYT-600 и оптической стабилизацией, тогда как Realme 12 5G имеет 108-мегапиксельную камеру.

Устройства могут похвастаться яркими экранами с разрешением FullHD+: у Realme 12 5G это 6.72-дюймовый IPS-дисплей, а у Realme 12+ 5G — 6.67-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц.

Новинки уже доступны в М.Видео и Эльдорадо по цене от 22 999 рублей.