Realme 12 Pro+ выйдет в версии с прозрачным корпусом на манер Nothing Phone (2)

Об этом сообщил генеральный директор европейского подразделения компании Фрэнсис Вонг, поделившись изображением новинки. Ожидается, что девайс поступит в продажу в ограниченном количестве.

Realme 12 Pro+ был представлен на прошлой неделе вместе с моделью Realme 12 Pro. Оба телефона оснащены изогнутыми 6.7-дюймовыми AMOLED-дисплеями с частотой обновления 120 Гц и аккумуляторами на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 67 Вт.

Модель Pro+ выделяется наличием процессора Snapdragon 7s Gen 2, до 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти, а также более продвинутой тройной камерой с основным объективом на 50 Мп, перископическим телеобъективом на 64 Мп с 3-кратным оптическим зумом и ультраширокоугольным объективом на 8 Мп.